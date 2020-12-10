تصفية حسابات تفضح عصابة مخدرات

إيقاف رئيس ناد لكرة القدم بالفنيدق يشتبه في أنه زعيم الشبكة

كشفت الأبحاث والتحريات والتحقيقات التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، في اليومين الماضيين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية الاعتداء بالضرب والجرح على شخص يتحدر من الفنيدق، أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين عصابة لتهريب المخدرات يتزعمها رئيس ناد رياضي لكرة القدم بالفنيدق.

وأوضحت مصادر «الصباح» أن افتضاح أمر العصابة الإجرامية، جاء بعد تعرض شخص من ذوي السوابق، في عقده السادس، يقطن بحي «كنديسة» السفلى بالفنيدق، الأسبوع الماضي، لاعتداء خطير من قبل أفراد العصابة، الذين كانوا على متن ثلاث سيارات ملثمين ومدججين بأسلحة بيضاء. وأفادت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر فوجئ بثلاث سيارات من نوع «لاند روفر» و»كولف» و»داسيا دوكر»، تحاصره بشكل هوليودي، بشارع الحسن الثاني، بالفنيدق، إذ باغته أفراد العصابة الذين كانوا ملثمين ومدججين بأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، واعتدوا عليه بالضرب قبل أن يلوذوا بالفرار صوب وجهة مجهولة.

واستنفرت الواقعة مصالح الأمن، إذ حلت بمكان الحادث فرقة أمنية وسيارة النجدة، وباشرت عملية البحث لاعتقال المتهمين دون جدوى، قبل نقل المعني بالأمر إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح، إذ تبين بعد تنقيط الضحية عبر الناظم الإلكتروني أنه من ذوي السوابق، وسابقا بعقوبات حبسية على خلفية قضايا تتعلق بتهريب المخدرات وتنظيم الهجرة السرية.

وباشرت المصالح الأمنية تحرياتها بالاستماع إليه في محضر قانوني، اعترف فيه بكل تلقائية،أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، في عملية تتعلق بتهريب كمية من المخدرات، حدد وزنها في 30 كيلوغراما من مخدر الشيرا إلى سبتة.

ووفق ما حصلت عليه «الصباح» من معلومات، فإن المعني كان سيتكلف بتهريب الكمية لفائدة الملقب بـ «كاستانيجا» وهو رئيس ناد لكرة القدم بالفنيدق، مقابل عمولة مالية قدرها 60 ألف درهم.

وتسلم المكلف بتهريب المخدرات 25 ألف درهم تسبيقا، إلى حين الاتصال بزعيم العصابة، رئيس فريق كرة القدم،لتنفيذ العملية. وبعد طول انتظار، حضر عنده أحد مساعديه الملقب (أ. بوليزاريو) الذي يعتبر ذراعه الأيمن، وشقيقه الملقب (م. بوليزاريو)، حوالي ثلاث مرات، وطالباه بتنفيذ العملية أو إرجاع المبلغ المذكور، مهددين إياه بالانتقام، إلى أن فوجئ بمحاصرته والاعتداء عليه بالضرب من قبل أفراد عصابة ملثمة ومدججة بأسلحة بيضاء، إذ تمكن من التعرف على ثلاثة منهم ويتعلق الأمر بالشقيقين المذكورين وشخص ثالث يحمل جنسية إسبانية.

ومكنت عملية كشف المكالمات الهاتفية التي جرت بين أفراد عصابة المخدرات من التوصل إلى صحة المعلومات الواردة في المحضر والمستقاة من الأبحاث، إذ تم إيقاف المعني بالأمر الذي يشتبه في أنه زعيم العصابة، ويتعلق الأمر بـ (م.ع) الملقب «كاستانيجا»، البالغ من العمر 41 سنة، وهو تاجر مواد غذائية ورئيس ناد رياضي مشهور لكرة القدم بالفنيدق يمارس بقسم الهواة 2، كما تم إصدار مذكرات بحث في حق باقي المشتبه فيهم الفارين والواردة أسماؤهم في محاضر الاستماع الأولية.

يوسف الجوهري (تطوان)