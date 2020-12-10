بنسودة يوقع “آخر كلام”

فيلم تلفزيوني يجمع ممثلين من أجيال مختلفة مازالت مشاهده تصور

يخوض عدد من الممثلين المغاربة، تجربة جديدة من خلال فيلم تلفزيوني يحمل عنوان “آخر كلام”، مازالت مشاهده تصور في الوقت الراهن.

وعلمت “الصباح”، أن العمل الجديد، يجمع مجموعة من الممثلين المغاربة من قبيل نعيمة الياس وهشام الوالي وابتسام العروسي وعبد الحق بلمجاهد، ونبيل عاطف، إضافة إلى أسماء أخرى.

ويشرف على الفيلم الجديد، الذي يفترض أن يعالج مواضيع اجتماعية، المخرج المغربي محمد عهد بنسودة، الذي قدم مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية أيضا.

وفي سياق متصل، نشر بعض أعضاء فريق العمل، بعض كواليس تصوير الفيلم التلفزيوني، من بينهم هشام الوالي، وابتسام العروسي، ونبيل عاطف، وذلك في إطار تشويق متابعي صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لجديدهم الفني. ونشرت ابتسام، صورة عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، تجمعها بنعيمة إلياس، مشيرة إلى أنها ستجسد دور امرأة حامل، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.

والشيء ذاته بالنسبة إلى الوالي الذي بث مجموعة من الصور من كواليس تصوير العمل، علق عليها بالقول “لقطات من الفيلم الجديد “آخر كلام” للمخرج عهد بنسودة”، وهي الصور التي حظيت بتفاعل الكثيرين.

وفي سياق متصل، يعد بنسودة من المخرجين المغاربة الذين وقعوا على مجموعة من الأعمال، منها “الجرة”، و”الصمت المكسر”، و”ثمن التهور” وغيرها، وذلك بعدما استكمل دراسته الجامعية في ميدان السينما بجامعة السربون بباريس، كما نال شهادة تاريخ الفن وعلم الآثار من الجامعة نفسها.

وحصل بنسودة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان الدولي للفيلم بروتردام سنة 2010، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان الدولي للفيلم بمسقط سنة 2010، وغيرهما من الجوائز.

يشار إلى أن عددا من المخرجين، يحاولون تدارك الارتباك الحاصل بسبب فيروس كورونا المستجد، وشرعوا قبل مدة في تصوير أعمالهم المؤجلة، منها مسلسلات وأفلام تلفزيونية وأيضا أفلام سينمائية، سيما أن فرض الحجر الصحي، في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، أربك حساب الكثيرين، وأجبرهم على توقيف أنشطتهم الفنية.

إيمان رضيف