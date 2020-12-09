انحدار مخيف للأجور بسبب كورونا

توقعت منظمة العمل الدولية أن تؤدي أزمة جائحة كورونا إلى تراجع الأجور.

وأكدت المنظمة في تقرير حول “الأجور في زمن وباء “كوفيد 19” ، أن النصف الأول من السنة، وبسبب فيروس كورونا، سجل انحدارا حادا في مستوى ومعدل الأجور في ثلثي البلدان، التي تتوفر بشأنها البيانات. وأوضح التقرير أن آثار الأزمة على إجمالي الأجور، اختلف وقعها بين الرجال والنساء، إذ تأثرت النساء بشكل غير متناسب، مشيرة إلى أن التقارير بالعديد من الدول الأوربية تفيد أنه بدون دفع إعانات دعم الأجور، كان العمال سيخسرون 6.5 في المائة من إجمالي تكاليف الأجور بين الربعين الأول والثاني من السنة.

وبلغت الخسارة في الأجور عند النساء، بسبب تقليص ساعات العمل 6.9 في المائة، مقابل 4.7 عند الرجال.

وأثرت الأزمة بشكل غير متناسب على العمال ذوي الأجور المتدنية، ما عمق عدم المساواة في الأجر، إذ أظهرت دراسات أن انخفاض ساعات العمل أثر على المهن التي تتطلب مهارات متدنية، خاصة مهن العمل الابتدائي، أكثر من العاملين في الوظائف المهنية والمديرين ذوي الدخل المرتفع. وسمحت سياسة دعم الأجور بالتعويض عن 40 في المائة من الخسائر، بما في ذلك نصف خسائر الأجور، الناجمة عن تقليص ساعات العمل.

برحو بوزياني