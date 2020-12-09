التساقطات تنعش السدود

أنعشت التساقطات المطرية الأخيرة حقينات السدود، وعلق عليها الفلاحون آمال موسم فلاحي واعد، رغم تأخر عملية الحرث في مجمل تراب المملكة، إذ ظل فلاحو المناطق البورية على الخصوص، ينتظرون هطول الأمطار للشروع في عملية الحرث، منذ أكتوبر الماضي، باعتباره الفترة الطبيعية التي تتم فيها زراعة الأراضي.

وبلغت نسبة ملء السدود، إلى حدود فاتح دجنبر الجاري 35.6 بالمائة، بعد أن كانت قبل أسابيع في مستويات منخفضة عن هذا المعدل، ويرتقب أن تشهد تحسنا في الأسابيع والأشهر المقبلة، خاصة أن توالي سنوات الجفاف أدى إلى خسارة موارد مائية مهمة على مستوى السدود، إذ بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، نجد أننا خسرنا 10.1 بالمائة من نسبة الملء، وهو رقم خطير يهدد الأمن المائي والغذائي للمغاربة، كما يهدد استقرار العالم القروي وتحصين المدن من أحياء الصفيح، وموجات النزوح نحو الحواضر.

وأعلنت المديرية العامة للماء، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بداية دجنبر الجاري، أن حقينات السدود الرئيسية في المغرب بلغت، إلى غاية فاتح دجنبر الجاري، 5.55 ملايير متر مكعب، نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، بمعدل ملء قدر بـ 35.6 في المائة، مقابل 7.13 ملايير متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بنسبة 45.7 في المائة.

عصام الناصيري