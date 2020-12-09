تثبيت براءة متهمين باختلاس أموال

ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، الأربعاء الماضي، الحكم ببراءة 5 مسيرين بمجموعة ذات نفع اقتصادي بتازة، بينهم رئيسان سابقان، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة وأخذ منفعة من مشروع يتولون إدارته”، بعد مناقشة ملفهم في سابع جلسة بعد 9 أشهر من إدراجه استئنافيا.

واقتنعت المحكمة بعدم ثبوت اختلاسهم وتبديدهم أموال المجموعة المكونة من 8 تعاونيات مختصة في إنتاج الزيتون بمنطقة التسول، والمدعمة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمحدثة بميزانية مليارين ونصف ممولة من قبل صندوق التنمية الأمريكي، بعد نفيهم المنسوب إليهم وتبرءتهم من قبل الشهود.

واتهم المعنيون بتبديد أموال كراء صناديق الفيتور وبيعه، و57 ألف درهم دفعة أولى من مبادرة التنمية، وتمكين 7 أشخاص من شيكات فاقت قيمتها 19 مليون سنتيم، دون وجه حق، ما أنكروه معتبرين الشكاية المقدمة ضدهم من قبل من خلفوهم في تسيير المجموعة، كيدية وناتجة عن التنافس على رئاستها.

حميد الأبيض (فاس)