تأجيل محاكمة مختطفي ومغتصبي شابة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، النظر في الملف المتابع فيه، متهمان متابعان من قبل الوكيل العام في حالة اعتقال، بجناية الاغتصاب والاختطاف، على خلفية اختطافهما شابة كانت رفقة خليلها، واغتصابها بالعنف إلى جلسة 29 دجنبر الجاري.

وأجلت هيأة الحكم الجلسة لاستدعاء الضحية، التي غابت عن المحاكمة والمتابعة رفقة خليلها في حالة سراح بجنحة الفساد.

وأحالت عناصر الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالواليدية التابع لسرية سيدي بنور، أخيرا، أربعة أشخاص من بينهم فتاة، على الوكيل العام للملك التابع لمحكمة الاستئناف بالجديدة، على خلفية الاختطاف والاغتصاب والفساد والضرب والجرح.

وعلمت «الصباح»، أن الضابطة القضائية ، توصلت بشكاية من الضحية وخليلها ، أفادت من خلالها أن مرافقها تعرض للضرب والجرح من قبل شخصين، قاما بعد ذلك باختطافها واغتصابها بالتناوب.

وبعد توصلها بالشكاية، باشرت عناصر الدرك الملكي بالواليدية أبحاثها وتحرياتها، وتمكنت من اعتقال المشتبه فيهما، إذ اقتادتهما إلى مقر الدرك الملكي ووضعتهما تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما بتعليمات من النيابة العامة.

وخلال البحث معهما اعترفا باعتراضهما سبيل الضحية وعشيقها وتعريضهما للضرب، قبل اختطاف الضحية وممارسة الجنس عليها.

أ . س (الجديدة)