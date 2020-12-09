ملثمون يختطفون هواة الرياضة

أستاذ يفجر فضيحة التوجه به من سلا نحو القنيطرة بعد السطو على سيارته

تحيل فرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم (الاثنين)، عصابة تتكون من ستة أفراد، تدخلت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي” للإطاحة بهم، بمشاركة وحدات تابعة للفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت، وكذا أمن مكافحة العصابات، بسبب خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، إذ كان بعضهم يرتدي أقنعة، أثناء التربص بهواة الرياضة.

وذكر مصدر “الصباح” أن العصابة اختتمت أفعالها الإجرامية، منتصف الأسبوع الماضي، باختطاف أستاذ كان يمارس الرياضة بغابة بين سلا الجديدة ومنطقة سيدي الشافي القروية، بعدما داهموه ليستولوا على مفاتيح سيارته، وكبلوه ثم رموه بمنطقة بني اعويش بين بوقنادل وسيدي الطيبي، بإقليم القنيطرة، ليتوجه مباشرة نحو مقر الأمن بسلا، مخبرا عن تعرضه للاختطاف والاحتجاز والسرقة تحت طائلة الضرب والجرح.

واستنادا إلى المصدر نفسه، تدخلت عناصر من “ديستي” التي وفرت معلومات لفرقة محاربة العصابات والشرطة القضائية بتابريكت، فسقط المتهمون الستة تباعا، آخرهم العنصر الرئيسي الذي سقط بطنجة، أول أمس (السبت)، واقتاده فريق أمني نحو سلا.

وداهمت الضابطة القضائية منازل الآخرين بمقاطعة العيايدة والقنيطرة، وتبين أن أربعة موقوفين ضالعون في جرائم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والسرقة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، فيما الاثنان الآخران اقتنيا المسروقات المتحصل عليها من جناية السرقة.

وبعد تفكيك العصابة، أمر الوكيل العام للملك بمراجعة شكايات تقاطرت على مصالح أمن سلا الجديدة ودوائر أمنية أخرى، في شأن التربص بهواة الرياضة بإحدى القناطر الواقعة بين سلا الجديدة ومنطقة سيدي الشافي، إذ كان أفراد العصابة يتربصون بالضحايا، الذين يكونون بمفردهم وسط الغابات المحاذية لشرق المدينة، ويعمدون إلى مباغتتهم بوساطة أسلحة بيضاء والسطو على ما بحوزتهم، ضمنها مفاتيح سياراتهم ويلوذون بالفرار.

وأمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس (الأحد)، بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين الستة لـ 72 ساعة قصد تعميق البحث مع المتورط الرئيسي، الذي توجه بسيارة الأستاذ المختطف نحو عاصمة البوغاز واستقدمته الضابطة القضائية إلى مقر فرقة محاربة العصابات، أول أمس (السبت).

وحسب الإفادات التي توصلت بها “الصباح”، تضمنت المسروقات التي استولى عليها الجناة مبالغ مالية وهواتف ذكية ومجوهرات ثمينة وأغراض أخرى، إلى جانب السيارات المستولى عليها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وكان الجناة الرئيسيون يتخلصون من المسروقات عن طريق إعادة بيعها لفائدة تجار آخرين.

عبد الحليم لعريبي