تسجيل 3508 اصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3508 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4902 حالة شفاء، و69 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 359 ألف و844 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 310 ألف و193 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5915 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.