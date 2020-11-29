الرصد الوبائي خلال 24 ساعة … 4115 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3740 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 353 ألف و803 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 302 ألف و314 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5789 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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