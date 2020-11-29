إحالة السويسرية المسممة على الخبرة

علمت “الصباح” أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، أمر بإجراء خبرة طبية على السويسرية ضحية التسميم بجماعة آيت سعيد بإقليم الصويرة رفقة زوجها ومقربين منها.

وذكرت المصادر أن الخبرة ستجرى بالمختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط، قصد تحديد خطورة الضرر الناجم عن التسمم الذي تعرضت له، خاصة أن أعراض القصور الكلوي بدأت تظهر عليها وعلى زوجها.

وأضافت المصادر أن قاضي التحقيق أمر يإحضار الخادمة وهي المتهمة الرئيسية في القضية، وباشر معها بحثا فرعيا وانفراديا، إذ أكدت فيه أن تركيبة المواد السامة التي كانت تدسها في الطعام المقدم إلى الضحيتين، من شأنها أن تتسبب في فشل وقصور كلويين وهشاشة في العظام مؤدية إلى الموت البطيء.

وتابعت المصادر أن التحقيقات ستتواصل مع المتهمين الآخرين في حالة سراح وهو رئيس الجماعة وسائق سيارة إسعاف ومستشار جماعي ويشغل في الوقت نفسه نائب رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، على ضوء نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على المكالمات الهاتفية والتسجيلات التي قدمت للنيابة العامة، وفيها اتهامات مباشرة واعترافات من الخادمة تورطهم.

وينضاف هؤلاء المتهمون إلى المعتقلين الأربعة في الملف ويتعلق الأمر بخادمة وموظفين جماعيين وعطار، في الوقت الذي ورطت اعترافات الخادمة رئيس الجماعة ومن معه، بدعوى أنهم حرضوها على دس السم في طعام مشغلتها، لأسباب لها علاقة بالتسابق الانتخابي، وخوفا من شعبيتها المتزايدة بالمنطقة. ووضعت الضحية وزوجها شريحة في هاتف الخادمة، بعد أن شكا في أمرها، فتبين أنها كانت تجري اتصالات مع أشخاص يشتبه في أن لهم علاقة بالموضوع حرضوها للقيام بفعلتها، وهي التسجيلات التي قدمت للنيابة العامة، وتم استعمالها في مواجهة المتهمين.

عزيز المجدوب