مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس :

– آسفي : 36 ملم – الجديدة: 28 ملم

– الصويرة : 20 ملم – خريبكة : 19 ملم

– الشاون وأكادير وتزنيت : 17ملم

– طنجة: 15 ملم – العرائش: 14 ملم – إنزكان : 13 ملم – المحمدية وسطات : 12 ملم

– الرباط – سلا: 11 ملم – كلميم : 10 ملم – مراكش وبني ملال وبنسليمان وسيدي إفني : 8 ملم – الدار البيضاء – أنفا : 7 ملم

– القنيطرة وإفران : 4 ملم – طانطان : 3 ملم – فاس : 1 ملم