إصابة جديدة و5220 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و5220 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 336 ألف و506 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 284 ألف و496 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5، 84 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5539 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.