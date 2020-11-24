الرصد الوبائي … 3999 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4118 حالة شفاء، و73 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 331 ألف و527 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 279 ألف و276 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 82.9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5469 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.