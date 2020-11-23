الرصد الوبائي … 2587 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4701 حالة شفاء، و80 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 327 ألف و528 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 275 ألف و158 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 82.9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5396 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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