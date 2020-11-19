الرصد الوبائي … 4559 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4641 حالة شفاء، و77 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 311 ألف و554 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 257 ألف و992 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5090 حالة.

الدار البيضاء سطات +1749

الرباط سلا القنيطرة +864

سوس ماسة +453

الشرق +390

طنجة تطوان الحسيمة +360

مراكش أسفي +244

كلميم واد نون +141

درعة تافيلالت +138

فاس مكناس +121

بني ملال خنيفرة +76

الداخلة وادي الذهب +23

العيون الساقية الحمراء