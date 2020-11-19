هذه حقيقة شراء المغرب للقاح صيني بـ27 درهم

نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خبرا زائفا بشأن شراء المغرب اللقاح الصيني المضاد ل”كوفيد 19″ بــ27 درهم للجرعة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ ردا على ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، بشأن خبر مفاده أن المغرب “سيشتري اللقاح الصيني بـ27 درهم للجرعة، وأن سعر البيع للمواطنين لم يتحدد بعد”، أن “ما يتم تداوله في هذا الشأن هو أمر لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة”.

وشددت الوزارة، حسب المصدر ذاته، على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص نشر مثل هذه الأخبار الزائفة والمعطيات غير الصحيحة.