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تسجيل 4966 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3690 حالة شفاء، و82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 293 ألف و177 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 238 ألف و598 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4779 حالة.
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