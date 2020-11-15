مالـزي يفاجـئ الصديقـي

فاجأ المخرج منصف مالزي، زوجته الممثلة والمغنية سحر الصديقي، لمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت الصديقي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، عبر خاصية “الستوري”، بعض تفاصيل المفاجأة التي حضرها لها زوجها، مؤكدة أنه خطط لإحياء حفل عيد ميلادها، بحضور بعض أصدقائهما، منهم الاعلامي صامد غيلان والممثلة بشرة أهريش ومراد الأسمر وغيرهم.

وعبرت سحر عن فرحتها بمفاجأة زوجها، سيما أنها لم تكن تتوقع ذلك، إذ نشرت أيضا فيديو ظهرت فيه متأثرة بخطوة زوجها، ما جعلها تذرف الدموع فرحا.

وفي سياق متصل، طرحت الصديقي، قبل أسابيع، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “تيليفوني كيصوني”، الذي أخرجه زوجها منصف مالزي، وهو ثاني أعمال ألبوم يحمل عنوان “كاين النور”.

واختارت سحر الصديقي، في جديدها التطرق إلى العلاقات العاطفية بين الشباب، إذ جسدت قصة فتاة رافضة لحبيبها السابق، الذي أزعجها بالاتصالات، ومحاولات التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إ.ر

