بطمة بعد الولادة

فاجأت الفنانة دنيا بطمة متتبعي حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بتغيير وصفوه ب” “جريء في وجهها بعد الولادة”.

وظهرت باطمة في أحد فيديوهاتها، وهي تستعرض رشاقتها وفقدانها لكثير من الوزن بعد الولادة في أقل من شهر، كما ظهرت وهي تستعرض “البيرسينغ” على وجهها، إذ ظهرت بثقب على شفتيها وآخر على الأذن.

وعلقت باطمة على الفيديوهات التي ظهرت فيها وهي تستعرض رشاقتها، وعلقت عليها: “استعدت رشاقتي في أقل من شهر بعد الولادة”.

ووضعت بطمة طفلتها الثانية، وفي الوقت الذي احتفلت العائلة بالعقيقة، أثارت الابنة الكبرى للمنتج محمد الترك، حلا الترك، الكثير من الجدل عندما تجاهلت بطمة ووجهت كل حديثها إلى شقيقتها ليلي روز وعبرت عن سعادتها بقدومها إلى الدنيا. وأطلقت بطمة، عبر القناة الرسمية لمدير أعمالها محمد الترك، الكليب الرسمي لأغنيتها الجديدة ” الجمال السعودي. وحققت الأغنية بعد ساعات من طرحها،نسبة مشاهدة مهمة ونالت استحسان فئة عريضة من جمهورها الذي رحب بعودتها، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات منصور الشادي، وألحان حمد الخضر، وتوزيع سيروس، ومكس وماستر جاسم محمد وإنتاج الترك برودكشن.

خالد العطاوي