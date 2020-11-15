الصنهاجـي تتعـرض لاعتـداء

كشفت الفنانة بديعة الصنهاجي أنها تعرضت للاعتداء والسرقة، نهاية الأسبوع الماضي، في أحد شوارع البيضاء.

ووجهت بديعة عبر حسابها على الانستغرام رسالة إلى السارق الذي تسبب لها في عدة جروح وكدمات، قائلة: ” رسالة إلى الشفار لي سرقني وتعدى عليا فزنقة أبو حسن الصغير خلف شارع غاندي.. أما بعد، واخا تكرفستي عليا وجريتيني معك فالأرض ورجلي ويدي محرودين، والضلعة الليمنية واكلة الدق مزيان، كايوقفوني بآه ويكلسوني بآه”.

وكشفت الصنهاجي أنها تعاني صعوبة في التنفس منذ تعرضها للاعتداء، بالإضافة إلى الصدمة النفسية الذي لحقت بها بسبب حادثة السرقة، والتي أصبحت بسببها لا تستطيع النوم.

وأضافت الصنهاجي، مطالبة السارق بتمكينها من وثائقها الرسمية، التي سلبها إياها في حقيبتها، بطريقة ساخرة وهي تقول “رد ليا أوراقي الرسمية لي مشات كاملة، ولا غادي نحلف تانضحك المغاربة كاملين، إلا أنت وعائلتك وولاد دربكم ونقولها لسيدي ربي”.

ع . م