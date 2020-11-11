حفل موسيقي حصري لفوزية

سيكون المشاهدون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على موعد مع حفل موسيقي حصري مباشر مع فوزية، الفنانة وكاتبة الأغاني الكندية من أصل مغربي، والتي ستقدم عرضا فنيا أدائيا عبر الأنترنت، اليوم الأربعاء، ابتداء من الساعة السادسة بتوقيت المغرب (غرينيتش + ساعة)، (الخامسة بتوقيت غرينيتش والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات).

ويفتتح العرض الموسيقي للنجمة الحاصلة على ملايين المشاهدات، والمعروفة بحيويتها ودمجها لأنماط الموسيقى المختلفة، بفقرات فنية من أداء النجمتين الصاعدتين فافا وغالية.

وسيتم بث الحفل على قناة المجمع الثقافي عبر موقع “فيسبوك” على الرابط التاليfacebook.com/abudhabicf.

كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني culturalfoundation.ae للاطلاع على العروض المقبلة.

ن.ف