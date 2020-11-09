إستقالة صهر أردوغان من منصب وزير المالية

وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على طلب صهره وزير المالية إعفاءه من مهامه، حسبما أعلنت الرئاسة التركية الإثنين.

وكان براءت البيرق قد أعلن الأحد استقالته من منصبه كوزير للمالية متحدثا عن أسباب صحية. وجاءت استقالته غداة إقالة اردوغان حاكم المصرف المركزي بعدما خسرت الليرة التركية 30% من قيمتها ازاء الدولار منذ مطلع السنة.

والبيرق متزوج من الابنة الكبرى لاردوغان إسراء وكان وزيرا للمالية منذ العام 2018. وشغل سابقا منصب وزير الطاقة بين 2015 و 2018.