حجز طنين من المخدرات بالحسيمة

حجزت عناصر الجمارك بزمرة الحسيمة، التابعة للمديرية الإقليمية لجمارك الحسيمة، أول أمس (السبت)، كمية هامة من مخدر “الشيرا” تزن طنين و 443 كيلوغراما، معدة على شكل 91 رزمة من مختلف الأحجام. وأوضح الكولونيل عبد القادر البطاني، القائد الجهوي للفيالق الجمركية بجهة طنجة، تطوان، الحسيمة، أن هذه الكمية من المخدرات كانت محملة على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة. وأشار إلى أن العملية تمت إثر كمين محكم تم نصبه بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين الجبهة بإقليم شفشاون والحسيمة عند الجماعة القروية “الرواضي”، حوالي 35 كيلومترا عن الحسيمة، مبرزا أن العملية لم تسفر عن إيقاف أي شخص. وحسب بعض الإفادات، فإنه من المرجح أن يكون سائق السيارة النفعية، ومن معه تخلوا عنها بحمولتها في المنطقة ذاتها، حين استشعروا وجود عناصر جمركية بالطريق سالف الذكر، ولاذوا بالفرار.

جمال الفكيكي (الحسيمة)