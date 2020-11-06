اعتقال متهمين بالنصب

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، على النيابة العامة المختصة، الاثنين الماضي، رجلا وامرأة يبلغان من العمر 40 سنة و36، للاشتباه في تورطهما في قضية، تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

وأفاد مصدر “الصباح”، أن المعطيات الخاصة بالبحث، تشير إلى تورط المشتبه فيهما في سلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية، مقابل وعود وهمية بالتوسط لهم لدى شبكات إجرامية ستعمل على تهجيرهم بطريقة غير مشروعة، صوب السواحل الأوربية.

وأوضح المصدر أن المعنيين بالأمر نجحا في إيهام عدد من الأشخاص الراغبين في “الحريك”، بتحقيق مبتغاهم، إذ تسلما منهم مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 70 ألف درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن الضحايا قاموا بوضع شكايات لدى مصالح الأمن، بعد أن تأكدوا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب، ليجري الاستماع إليهم في محاضر رسمية، قبل أن يتقرر فتح تحقيق في الموضوع.

وأسفرت الأبحاث والتحريات، التي أعقبت تحصيل شكايات الضحايا المفترضين، عن تحديد هوية المشتبه فيهما وإيقافهما بقلعة السراغنة.

عادل بلقاضي (مراكش)