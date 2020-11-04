المحليون يتفوقون على النيجر بنيامي

تفوق المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم ،اليوم الأربعاء، على منتخب النيجر بهدفين لصفر في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب سيني كونتشي بمدينة نيامي النيجيرية.

وسجل هدفي المنتخب الوطني اسماعيل خافي (د 43 ) وابراهيم البحراوي (د 51). وكان المنتخب الوطني تغلب في مباراته الودية الأولى ،الأحد الماضي، على منتخب مالي بهدف للاشئ سجله أيوب الكعبي في الدقيقة 33. و يذكر أن هاتين المباراتين تدخلان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى أطوارها بالكاميرون بداية السنة المقبلة.