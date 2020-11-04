توالي تخريب المدارس بالرباط

توالت الاعتداءات والهجومات على المدارس العمومية بالرباط في الآونة الأخيرة، كان آخرها نهاية أكتوبر الماضي، بجماعة يعقوب المنصور، في وقت لم تمر سوى أيام على هجوم خطير على مدرسة باليوسفية من قبل عناصر إلترات، والاعتداء على الأساتذة والأطر التربوية، أفضى إلى كسر رجل أستاذ.

ويتعلق الاعتداء الأخير بمؤسسة ابتدائية تسمى الداخلة، تقع في المجال الترابي لجماعة يعقوب المنصور، إذ قام جانحون بتدنيس محيطها بالأزبال، إضافة إلى تشويه أسوار المؤسسة برسومات وأصباغ. وتزامنا مع هذا الاعتداء، قام مجهولون بالسطو على منزل مدير المؤسسة، وهو ما أثار مشاعر الخوف بين الأساتذة وباقي الأطر التربوية.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، تفاعلا مع هذا الاعتداء، “إنه أمام استفحال ظاهرة العنف الممنهج، واتخاذه طابعا إجراميا خطيرا ضد المدرسة العمومية والعاملين بها، واستمرارا في مسلسل الاعتداءات والانتهاكات التيتطول نساء ورجال التعليم، ومعهم حرمة المؤسسات التعليمية، ولمرات متكررة، تعرضت المدرسة الابتدائية الداخلة بجماعة يعقوب المنصور لعملية هجوم وتخريب لفضاء المؤسسة، من قبل مجموعة من الغرباء، من خلال اقتحام أسوارها وتلطيخها بقمامات الأزبال وبعض الرسومات”.

وأشارت النقابة ذاتها، إلى أن “منزل مدير هذه المؤسسة، تعرضللسطو والسرقة، واللذين توثقهما كاميرات المراقبة، وخلفت تلك الاعتداءات والانتهاكات الشنيعة سخطا عارما في أوساط الأطر الإدارية والتربوية بهذه المؤسسة، وكذا في أوساط أسر التلاميذ والتلميذات ومعهم كل فعاليات المجتمع المدني، نظرا لما تتمتع به هذه المؤسسة وأطرها، من مكانة واحترام بالغين في علاقتهم مع المحيط الخارجي للمؤسسة وكل الشركاء والمتدخلين”.

وعبرت النقابة ذاتها عن “استنكارها وامتعاضها الشديدين، لكل الاعتداءات والانتهاكات التي تطول حرمة المؤسسات التعليمية العمومية، وكل العاملين بها على صعيد مديرية الرباط، واعتبارها جريمة مكتملة الأركان في حق المدرسة والتعليم العموميين”.

وحمل المكتب الإقليمي للنقابة ذاتها بالرباط، المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط، مسؤولية الانتهاكات المتكررة على حرمة المؤسسات التعليمية، والاعتداءات التي تتعرض لها نساء ورجال التعليم، داعيا إياها إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية، التي من شأنها توفير ظروف آمنة وحماية كاملة لكل العاملات والعاملين بالمدارس العمومية. وفي السياق ذاته جدد المكتب التنفيذي دعوته إلى السلطات الأمنية والترابية بتوفير الأمن بالمحيط الخارجي للمؤسسات التعليمية بنشر دوريات قارة للعناصر الأمنية.

عصام الناصيري