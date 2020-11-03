أكشاك في الحدائق الخلفية لـ”بيجيدي”

كشفت وثائق توصلت “الصباح” بنسخ منها منح رخص استغلال مؤقت، تمكن أصحابها من تجهيز معارض بالألواح المثبتة فوق مساحات خضراء، والتساهل في استيلاء المستفيدين على مساحات أكبر من المرخص بها، مقابل أداء جباية على احتلال الملك الجماعي لا تتجاوز 425 درهما، كما هو الحال بالنسبة إلى الوصل الصادر عن مصلحة المداخيل بالجماعة الحضرية للجديدة، تحت عدد 3316.20 بتاريخ 11 غشت الماضي.

وتم الإعداد للرخص المذكورة في عز حالة الطوارئ، إذ تحركت اللجان المختصة تحت جنح الحجر الصحي، كما هو الحال بالنسبة إلى الرخصة رقم 146.20، التي حصلت على تأشيرة اللجنة الميدانية في 13 أبريل الماضي، شريطة ألا يكون احتلال المساحة الخضراء إلا باستغلال واقية شمسية قابلة للطي، وألا تتجاوز المساحة المستغلة 16.5 مترا مربعا، مع تولي وكيل المداخيل الجماعي استخلاص الواجبات المترتبة عن الرخصة طبقا للقانون، لكن الواقيات الشمسية تحولت إلى معارض مشيدة. ولم تحترم رخص احتلال الملك العام بالجديدة المقتضيات الواردة في رخص استغلال المحلات التجارية، خاصة في ما يتعلق بفرض احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان النظافة وحفظ الصحة والحفاظ على الأمن وكذا الضوابط المتعلقة باحتلال واستغلال الملك العمومي في الحدود المسموح بها.

ياسين قُطيب