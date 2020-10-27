وفاة موظف بسجن تيفلت 2 بعد اعتداء قام به معتقل ضمن خلية إرهابية

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في وفاة أحد موظفي السجن المحلي تيفلت 2 جراء تعرضه لاعتداء من طرف أحد المعتقلين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بتمارة.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ، أنه بتاريخ 27 أكتوبر 2020 قام أحد السجناء بالسجن المحلي تيفلت 2، باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يتواجد بها، وعرضه للضرب والجرح بأداة حديدية، مضيفا أن فرقة التدخل السريع تدخلت على إثر ذلك لتخليص الموظف المذكور وتم نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ثلاثة موظفين آخرين أصيبوا أيضا بجروح أثناء عملية تخليص الموظف من المعتقل.

وذكر البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث تفيد بأن الأمر يتعلق بأحد المعتقلين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة تمارة يوم 10 شتنبر الماضي، التي كانت موضوع بلاغين سابقين لهذه النيابة العامة بتاريخ 19 و22 شتنبر، والذي كان قد ضبطت لديه مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية التي يشتبه في عزم أفراد الخلية المذكورة استعمالها في عمليات إرهابية، والتي تم إخضاعها لخبرات علمية وتقنية.

وختم البلاغ بأن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في الموضوع لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.