توج نهضة بركان بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفوزه على بيراميدز المصري 1-صفر في المباراة النهائية على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.

وسجل البوركينابي يوسوفو دايو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15.

وعوض نهضة بركان خسارته نهائي نسخة العام الماضي أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح (3-5) بعد تبادلهما الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة (1-صفر)، وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وهو اللقب الثاني للفريق البركاني منذ تأسيسه عام 1970.