الرصد الوبائي ليوم السبت … 4045 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 4045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3197 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 194 ألف و461 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 160 ألف و372 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3255 حالة.

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