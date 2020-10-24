تبون في الحجر

نصح الطاقم الطبي للرئاسة الجزائرية، الرئيس عبد المجيد تبون ب”مباشرة حجر صحي طوعي” لمدة خمسة أيام، على إثر إصابة العديد من الأطر بفيروس كورونا المستجد برئاستي الجمهورية والحكومة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، اليوم السبت، أنه “بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نصح الطاقم الطبي للرئاسة رئيس الجمهورية بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020” .

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، قد وصف، أمس الجمعة، الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا في الجزائر بأنه “مثير للقلق”، كاشفا عن تسجيل حوالي 7100 إصابة وسط العاملين في القطاع الصحي، منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، منها 103 حالات وفاة.

ووفقا للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، فقد بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى غاية يوم أمس الجمعة، 55 ألفا و630 حالة، تماثلت 38 ألفا و788 حالة منها للشفاء، فيما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 1897 حالة.