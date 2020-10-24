“ريان إير” ستستأنف أنشطتها في المغرب

أعلنت شركة النقل الجوي الأوروبية منخفضة التكلفة “ريان إير”، أمس الجمعة، عن استئناف عملياتها لشتاء 20/21 بالمغرب، مع استمرار عودة حركة الطيران المتوقفة مؤقتا بسبب القيود المرتبطة بأزمة وباء “كوفيد-19”.

وأعلنت شركة “ريان إير” في بلاغ لها، أنها ستعيد ابتداء من 25 أكتوبر الجاري، ما مجموعه 58 رحلة أسبوعية على 45 خطا في اتجاه كل من بلجيكا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا والبرتغال.

وأوضحت أن استئناف هذه العمليات ستؤطره مجموعة جديدة من الإجراءات الصحية المطبقة لحماية زبنائها وطواقمها، داعية المسافرين الأوروبيين إلى زيارة “هذه الجوهرة الرائعة لشمال إفريقيا، بالذهاب إلى كل من أكادير، والصويرة، وفاس، والناظور، ووجدة، ومراكش، والرباط وطنجة”.

وأورد البلاغ ذاته عن المدير التجاري لـ “ريان إير”، جيسون ماكجينيس، قوله “يسعدنا دعم قطاع السياحة المغربي من خلال تأمين رحلات جوية، مرة أخرى، من ثمانية مطارات مغربية”، معلنا بمناسبة هذه العودة عن عرض خاص للأسعار متاح على موقع الشركة.

من جانبه، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، إنه سعيد بتلقي خبر عودة “رايان إير” إلى المغرب، بعد فترة طويلة من القيود الحكومية المفروضة على السفر.

ونقل بلاغ “ريان إير” عن المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، قوله إنه “بفضل علاقتنا الاستثنائية مع +راين إير+، اتفقنا سويا على إعادة ربط مختلف وجهاتنا بالأسواق الأوروبية الرئيسية، ونهدف إلى بلوغ المزيد من الأسواق الخارجية بمعية الشركة”.

وأضاف أنه بفضل هذه الشراكة “ستتاح للزوار الدوليين فرصة إعادة الاستمتاع بالتنوع والغنى والتجارب المتفردة التي يمنحها المغرب”.