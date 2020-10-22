الرصد الوبائي ليوم الخميس … أكثر من 4000 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2847 حالة شفاء، و53 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 186 ألف و731 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 154 ألف و481 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3132 حالة.

الدار البيضاء سطات 2011

الشرق 565

الرباط سلا القنيطرة 496

طنجة تطوان الحسيمة 248

مراكش أسفي 245

سوس ماسة 213

درعة تافيلالت 98

بني ملال خنيفرة 95

فاس مكناس 87

كلميم واد نون 58

العيون الساقية الحمراء 29

الداخلة وادي الذهب 6