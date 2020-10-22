أخبار 24/24
الرصد الوبائي ليوم الخميس … أكثر من 4000 إصابة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2847 حالة شفاء، و53 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 186 ألف و731 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 154 ألف و481 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3132 حالة.
الدار البيضاء سطات 2011
الشرق 565
الرباط سلا القنيطرة 496
طنجة تطوان الحسيمة 248
مراكش أسفي 245
سوس ماسة 213
درعة تافيلالت 98
بني ملال خنيفرة 95
فاس مكناس 87
كلميم واد نون 58
العيون الساقية الحمراء 29
الداخلة وادي الذهب 6