عموتة يستدعي باش والقاسمي

وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، الدعوة إلى أنس باش، لاعب الفتح الرياضي، وأيوب القاسمي، لاعب المولودية الوجدية، من أجل الالتحاق بالتجمع الإعدادي، الذي يخوضه بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة.

وعلمت «الصباح»، أن استدعاء اللاعبين يدخل في إطار تعويض آخرين غادروا التجمع الإعدادي الأسبوع الماضي، بسبب تأكد إصابتهم بفيروس «كورونا»، ويتعلق الأمر بنوفل الزرهوني، لاعب الفتح الرياضي، ورضا سليم وعمر الجيراري من الجيش الملكي.

وبخصوص يوسف ليموري، لاعب الفتح الرياضي، قرر الطاقم الطبي للمنتخب المحلي، الاحتفاظ به في مركب محمد السادس، من أجل الخضوع لمسحة ثانية، بعد أن شكك في إصابته بالفيروس، بحكم أنه أصيب به رفقة فريقه، بعد مباراة المغرب التطواني، لحساب منافسات البطولة الوطنية، إذ لم تتجاوز إصابته السابقة أكثر من شهر.

وفي حال مجيء المسحة الثانية للاعب ليموري سلبية، فإنه سيشارك في الحصة الإعدادية للمنتخب المحلي، بعد أن عزلته عن باقي اللاعبين، منذ التوصل بنتائج المسحة الأولى، في الوقت الذي طلبت جامعة الكرة تكفل الفتح والجيش الملكي باللاعبين، الذين تبينت إصابتهم بالفيروس.

وتوصلت «الصباح» بمعطيات، تؤكد أن رضا الهجهوج يوجد في تجمع المنتخب المحلي، منذ انطلاقته الخميس الماضي، غير أن اللائحة الأساسية المنشورة على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أسقطته، دون أن تعمد إلى تصحح الخطأ.

صلاح الدين محسن