صفقة بانون مهددة بالإلغاء

مفاوضات بين الرجاء والأهلي والجامعة تغير موعد «الميركاتو»

باتت صفقة انتقال بدر بانون، مدافع الرجاء، إلى الأهلي المصري، مهددة بالإلغاء.

ولن يكون بإمكان بانون، المشاركة في نهائي عصبة الأبطال، إذا ضمن فريقه الوصول إلى المباراة النهائية.

وذكر مصدر مطلع أن الأهلي طلب التحاق اللاعب بمصر قبل رابع نونبر المقبل، للتوقيع في كشوفات الفريق المنتقل إليه حديثا بحوالي مليارين، علما أن الانتقالات الشتوية بمصر ستنتهي في التاريخ ذاته.

ويحاول مسؤولو الرجاء إيجاد صيغة مع نظرائهم في مصر لإنهاء الصفقة، علما أن نهائي العصبة سيجري في سادس نونبر المقبل، وهو ما يحرم بانون من المشاركة فيه، إذا اكتملت الصفقة.

و لم تستبعد مصادر “الصباح”، إلغاء الصفقة بشكل نهائي، إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل، خصوصا إذا ضمن الفريق البيضاوي بلوغ النهائي

وواجه الرجاء، أمس (الأحد)، الزمالك المصري، لحساب ذهاب عصبة الأبطال الإفريقية، في حين تقام مباراة الإياب بملعب القاهرة السبت المقبل.

وفي موضوع آخر، غيرت جامعة كرة القدم موعد الميركاتو الصيفي، من 21 أكتوبر الجاري، إلى 20 نونبر المقبل.

وسيكون للأندية مع هذا التغيير متسع من الوقت للبحث عن لاعبين جدد، ومنح فترة راحة أطول للاعبين الحاليين.

نور الدين الكرف