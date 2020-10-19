20 سنة لمهربي مخدرات

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، بمؤاخذة مهربين للمخدرات، وحكمت بعشر سنوات سجنا نافذا على كل واحد منهما ومليار ومائة مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك، بجنح حيازة المخدرات والاتجار فيها وتهريبها ومحاولة تهريبها ونقلها والمشاركة في ذلك.

وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، من إيقاف المتهمين لتورطهما ضمن شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات، وتواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء تحرياتها لإيقاف باقي المتورطين ضمن هاته الشبكة التي لها امتدادات دولية، ستكشفها التحريات التي تباشرها المصالح الأمنية بتنسيق مع النيابة العامة المختصـــة بابتدائيــــة الجديدة. وأسقطت أبحاث المحققين المتهمين اللذين اختفيا عن الأنظار، بعد إيقاف متهم أول دل العناصر الأمنية على هوية باقي شركائه، حيث تم إيقاف ابن عمه المتحدر من هشتوكة من ذوي السوابق القضائية في ميدان الاتجار بالمخدرات، وكذا إيقاف المتهم الثالث المتحدر من أحد السوالم. وبعد إيقافهما تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، وبعد التحقيق معهما، أودعا السجن المحلي بالجديدة.

أ . س (الجديدة)