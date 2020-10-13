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الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 3185 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1964 حالة شفاء، و49 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 156 ألف و946 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 131 ألف و462 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2685 حالة.
الدار البيضاء سطات 1667
الشرق 352
الرباط سلا القنيطرة 277
سوس ماسة 189
مراكش أسفي 171
بني ملال خنيفرة 164
طنجة تطوان الحسيمة 139
درعة تافيلالت 107
فاس مكناس 46
كلميم واد نون 33
العيون الساقية الحمراء 31
الداخلة وادي الذهب 9