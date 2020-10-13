الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 3185 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1964 حالة شفاء، و49 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 156 ألف و946 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 131 ألف و462 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2685 حالة.

الدار البيضاء سطات 1667

الشرق 352

الرباط سلا القنيطرة 277

سوس ماسة 189

مراكش أسفي 171

بني ملال خنيفرة 164

طنجة تطوان الحسيمة 139

درعة تافيلالت 107

فاس مكناس 46

كلميم واد نون 33

العيون الساقية الحمراء 31

الداخلة وادي الذهب 9