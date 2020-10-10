الرصد الوبائي ليوم السبت … 3443 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1832 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 149 ألف و841 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 124 ألف و854 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2572 حالة.

التوزيع الجغرافي الإصابات:

الدار البيضاء سطات 1733

الرباط سلا القنيطرة 407

الشرق 250

مراكش أسفي 223

سوس ماسة 204

بني ملال خنيفرة 194

طنجة تطوان الحسيمة 174

درعة تافيلالت 103

فاس مكناس +80

العيون الساقية الحمراء 34

كلميم واد نون 32

الداخلة وادي الذهب 9