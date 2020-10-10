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الرصد الوبائي ليوم السبت … 3443 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1832 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 149 ألف و841 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 124 ألف و854 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2572 حالة.
التوزيع الجغرافي الإصابات:
الدار البيضاء سطات 1733
الرباط سلا القنيطرة 407
الشرق 250
مراكش أسفي 223
سوس ماسة 204
بني ملال خنيفرة 194
طنجة تطوان الحسيمة 174
درعة تافيلالت 103
فاس مكناس +80
العيون الساقية الحمراء 34
كلميم واد نون 32
الداخلة وادي الذهب 9