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الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 2785 حالة شفاء
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2076 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2785 حالة شفاء، و39 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 121 ألف و183 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 100 ألف و253 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2152 حالة.
التوزيع الجغرافي حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 1024
الرباط سلا القنيطرة 202
الشرق 196
بني ملال خنيفرة 142
سوس ماسة 135
مراكش أسفي 134
طنجة تطوان الحسيمة 70
درعة تافيلالت 60
فاس مكناس 57
العيون الساقية الحمراء 27
كلميم واد نون 23
الداخلة وادي الذهب 6