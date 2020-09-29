الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 2785 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2076 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2785 حالة شفاء، و39 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 121 ألف و183 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 100 ألف و253 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2152 حالة.

التوزيع الجغرافي حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 1024

الرباط سلا القنيطرة 202

الشرق 196

بني ملال خنيفرة 142

سوس ماسة 135

مراكش أسفي 134

طنجة تطوان الحسيمة 70

درعة تافيلالت 60

فاس مكناس 57

العيون الساقية الحمراء 27

كلميم واد نون 23

الداخلة وادي الذهب 6