حرب عصابات في الأراضي السلالية

تجاوزت معارك ريع الأراضي السلالية كل الخطوط الحمراء في تراب إقليم خريبكة، إذ وصل الأمر برئيس جماعة إلى الاعتداء على رئيس فرع جمعية حقوقية بشكل عرض حياة المستهدف للخطر، وهو على متن سيارته في طريق خلاء، وجعل النيابة العامة تدخل على الخط، وتحيل ملفه على الدرك، كما تعرض نائب أراض سلالية انتفض ضد سطو الرئيس على 30 هكتارا، لهجوم رافقه حمل الغير على الإدلاء بإشهادات كيدية للانتقام منه وعزله.

وكشف النائب السلالي، عبد الله طوني، في شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، تحت عدد 2020.12.16، أنه تعرض لهجوم جسدي من قبل الرئيس وابنه وانهالا عليه سبا ودفعا، مهددين إياه بالإقالة من منصب نائب أراضي الجموع، أثناء قيامه بواجبه في معاينة أرض جماعية مخصصة للرعي مملوكة على الشياع وتم الترامي عليها، من قبل الرئيس الذي كان بصدد إتمام عملية حرثها.

وأوضح نائب أراضي الجموع، في شكاية مماثلة، وجهها إلى العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، تتوفر “الصباح” على نسخة منها، أنه كان عائدا، في 20 شتنبر الجاري، من مركز الكفاف، عندما التقى المستشار الجماعي (هـ.م)، الذي أخبره أنه شهد ضده ووقع قصد إقالته من مهامه النيابية متهما إياه بالوشاية لدى وكالة الحوض المائي والسلطات المحلية، وقد تسببت له في هدم بئرين حفرهما أخيرا دون ترخيص، متهما إياه بالتخابر مع قائد قيادة الكفاف بني يخلف، والوشاية بأوراش البناء العشوائي وعرقلة حفر الآبار العشوائية.

وبعد ذلك، علم صاحب الشكاية أن رئيس الجماعة والمستشار المذكور، المنتخبين عن دوار أولاد علي، روجا لأخبار تسيء إلى سمعته وتشهر به، وحملاه مسؤولية تصدي السلطة المحلية ووكالة الحوض المائي لعمليات البناء والحفر العشوائيين، محرضين السكان والجيران ضده، بما في ذلك جاره الذي شيد منزلا عشوائيا من طابقين، مشددا على أنه دافع بأمانة، عن حقوق الجماعة السلالية، رغم ما تعرض له من مضايقات من قبل رئيس الجماعة التي امتدت منذ تنصيبه نائبا لأراضي الجموع عن دوار أولاد علي، بذريعة أنه هو من كان سببا في وصوله لهذه المهمة، وأنه ينبغي عليه الانصياع لمخططاته الرامية إلى خدمة مصالحه الشخصية ضدا على مصالح الجماعة السلالية.

وجند الرئيس أعضاء سلاليين لهم مطامع شخصية في معركة سحب الثقة منه بترويج معلومات كاذبة، والتحريض ضد نائب أراض تلبية لأطماع الرئيس ومن معه، إذ أصبح بعض المحسوبين عليه يصفون نائب أراضي الجموع بأنه مخبر للسلطات وتسبب في حرمان السكان من حفر الآبار السرية والبناء العشوائي.

ي. ق