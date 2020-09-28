10 شروط للمشاركة في البطولة

وضعت العصبة الاحترافية لكرة القدم، عشرة شروط من أجل ضمان مشاركة الأندية في البطولة الموسم المقبل.

وألحت العصبة في مراسلة رسمية للأندية على ضرورة الالتزام بالشروط العشرة وتقديم وثائق تؤكد توفرها عليها من أجل المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة، علما أن الجامعة تسمح للأندية بالمشاركة رغم عدم التزامها ببعض الشروط، والتوقيع على تعاقدات جديدة، أهمها القانون الأساسي، ومحضر الجمع العام، ولائحة أعضاء المكتب المسير، ونموذج التوقيع للعضو أو الأعضاء المخول لهم ذلك، ثم وصل الإيداع من السلطات المحلية وتقرير مدقق للحسابات، ووصل تسوية حقوق المشاركة بالبطولة وكأس العرش، والقانون الداخلي للفريق ومعلومات عن النادي، وطلب الالتزام بالمشاركة بالبطولة وكأس العرش.

ن. ك