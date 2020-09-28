سيدي قاسم يغري لاعبيه لضمان البقاء

اختار المكتب المسير لاتحاد سيدي قاسم، لعب ورقة المال والتحفيزات، لكسب مباراته المصيرية أمام الراسينغ البيضاوي، التي ستحدد نتيجتها نسبة بقائه في القسم الثاني، اليوم (الاثنين) بالملعب البلدي ببلقصيري، لحساب الدورة 28 من منافسات القسم الثاني.

وكشفت مصادر مطلعة أن المكتب المسير للفريق القاسمي، سيخصص منحة استثنائية هي الأكبر هذا الموسم، في حال الفوز على الراسينغ البيضاوي.

وقال سعيد الصديقي، مدرب اتحاد سيدي قاسم، ل”الصباح”، إنه يعلم أن المباراة ستكون أمام فريق قوي، وإنه أوصى لاعبيه بالتسجيل مبكرا.

وأوضح الصديقي أن الاستعدادات للمباراة تمر في ظروف جيدة، رغم افتقاد المجموعة لمحمد حمدان، المطرود خلال مباراة أولمبيك الدشيرة، لكن سيتسنى للفريق استرجاع عبد الكبير القميحي، الذي أنهى العقوبة الانضباطية.

خالد المعمري (سيدي قاسم)