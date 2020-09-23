“رام” تلغي رحلات في اتجاه أمريكا وإفريقيا

أعلنت إدارة الخطوط الملكية المغربية عن إلغاء عدد من الرحلات في اتجاه مدن أمريكية، مثل ميامي وبوسطن، كما شمل برنامج رحلات الخريف، إلغاء خطوط ساوباولو وبيروت وعمان وميونيخ ومانشستر. كما شملت الإلغاءات رحلات في اتجاه عواصم إفريقية، مثل لاغوس ونجامينا.

ويأتي هذا القرار، في إطار تحيين برنامج الرحلات الخاصة بموسم الخريف، إذ تمت برمجة رحلات جديدة في اتجاه جنيف، ابتداء من 25 شتنبر الجاري، وهي العملية التي تندرج في إطار قرار الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية، إلى غاية عاشر أكتوبر المقبل.

وحرصا منها على مواكبة القطاع السياحي في جهود الإنعاش، التي وضعتها الحكومة، برمجت رحلات إضافية بين مراكش وباريس، وأخرى في اتجاه بروكسيل ومدريد، بهدف تسويق رحلات أكتوبر المقبل.

وسمح قرار لوزارة الخارجية والتعاون باستفادة رجال الأعمال من برنامج الرحلات الخاصة، شريطة توفرهم على دعوات من مقاولات مغربية، والتوفر على حجوزات بالفنادق، ابتداء من عاشر شتنبر ، واحترام الإجراءات الصحية التي وضعتها السلطات، وعلى رأسها الفحص الخاص بكورونا 48 ساعة قبل السفر.

وتأثر نشاط شركة الطيران المغربية بحالة الطوارئ الصحية وإغلاق الحدود في وجه الملاحة الجوية، واقتصر نشاط أسطول الشركة المغربية والعربية على الرحلات الخاصة المسموح بها. كما نشطت الشركة برنامج الرحلات الداخلية بين المدن المغربية،

ويشترط على المسافرين على متن الرحلات الوافدة إلى المغرب، إجارء اختبار الكشف (PCR) سلبي النتيجة لا يتعدى 48 ساعة، في حين يتعين على المسافرين على متن الرحلات المنطلقة من المغرب، الاطلاع على التدابير الصحية، التي تفرضها دول وجهتهم النهائية والالتزام بها.

برحو بوزياني