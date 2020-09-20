مهربون يحرقون سيارة محملة بالمخدرات

أضرم أفراد عصابة خطيرة تنشط في مجال ترويج المخدرات، نهاية الأسبوع الماضي، النار في سيارة محملة بكمية مهمة من المخدرات، ضواحي جماعة إقدارن بإقليم الحاجب، بعد محاصرتهم من قبل عناصر الدرك الملكي بالحاجب بمساعدة زملائهم في مركز أزرو وإفران، إثر عملية مطاردة للمشتبه فيهم الذين حاولوا الفرار بعد رفضهم الامتثال بالوقوف في نقطة مراقبة بسد قضائي بمدخل الجماعة المذكورة.

وأفادت مصادر عليمة، أن سائق السيارة المذكورة من نوع “كادي”، أوهم رجال الدرك، في نقطة المراقبة على أنه سيمتثل بالوقوف، حيث قام بتخفيض السرعة مع الالتزام بأقصى اليمين كأنه يريد التوقف، قبل أن يلوذ بالفرار بسرعة جنونية الى وجهة غير معلومة، وإثر ذلك قام أفراد الدورية، بربط الاتصال بزملائهم في أزرو وإفران من أجل التدخل والمؤازرة العاجلة بإيقاف الهارب.

حميد بن التهامي (مكناس)