الرصد الوبائي ليوم الخميس … تسجيل 2488 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1962 حالة شفاء، و28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 94 ألف و504 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 74 ألف و930 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1714 حالة.

التوزيع الجغرافي للحالات حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 932

سوس ماسة 354

مراكش أسفي 311

الرباط سلا القنيطرة 289

درعة تافيلالت 204

طنجة تطوان الحسيمة 117

بني ملال خنيفرة 116

فاس مكناس 72

الشرق 57

الداخلة وادي الذهب 14

كلميم واد نون 14

العيون الساقية الحمراء 8