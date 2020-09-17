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الرصد الوبائي ليوم الخميس … تسجيل 2488 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1962 حالة شفاء، و28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 94 ألف و504 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 74 ألف و930 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1714 حالة.
التوزيع الجغرافي للحالات حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 932
سوس ماسة 354
مراكش أسفي 311
الرباط سلا القنيطرة 289
درعة تافيلالت 204
طنجة تطوان الحسيمة 117
بني ملال خنيفرة 116
فاس مكناس 72
الشرق 57
الداخلة وادي الذهب 14
كلميم واد نون 14
العيون الساقية الحمراء 8