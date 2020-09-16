الرصد الوبائي ليوم الأربعاء … تسجيل 1692 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1921 حالة شفاء، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 92 ألف و16 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 72 ألف و968 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1686 حالة.

توزيع الحالات حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 533

الرباط سلا القنيطرة 279

درعة تافيلالت 179

مراكش أسفي 149

سوس ماسة 142

طنجة تطوان الحسيمة 113

الشرق 102

فاس مكناس 89

الداخلة وادي الذهب 53

بني ملال خنيفرة 23

العيون الساقية الحمراء 19

كلميم واد نون 11