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الرصد الوبائي ليوم الأربعاء … تسجيل 1692 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1921 حالة شفاء، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 92 ألف و16 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 72 ألف و968 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1686 حالة.
توزيع الحالات حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 533
الرباط سلا القنيطرة 279
درعة تافيلالت 179
مراكش أسفي 149
سوس ماسة 142
طنجة تطوان الحسيمة 113
الشرق 102
فاس مكناس 89
الداخلة وادي الذهب 53
بني ملال خنيفرة 23
العيون الساقية الحمراء 19
كلميم واد نون 11