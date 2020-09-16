الفتح يمدد عقد اللواني

مدد الفتح الرياضي عقد لاعبه أمين اللواني، أول أمس (الاثنين)، لثلاثة مواسم جديدة، بعد أن أبدى مسؤولوه رغبتهم في الاحتفاظ به، بالنظر إلى المستوى الذي قدمه في الموسمين الأخيرين.

وعلمت «الصباح»، أن الفريق مدد عقد اللواني، في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي، بعد أن سبق له تمديد عقود مجموعة من اللاعبين، ويتعلق الأمر بالمهدي الباسل وسعد أيت الخرصة ونوفل الزرهوني وكريم بنعريف والحارس محمد أمسيف.

ولم يستطع الفريق الرباطي إلى حدود الآن، إقناع أيوب سكومة بتمديد عقده مع الفريق، إذ مازال مترددا، خاصة بعد أن توصل بعرض من الوداد الرياضي، ورغبة اللاعب في التعاقد مع فريق خليجي.

صلاح الدين محسن