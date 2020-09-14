الرصد الوبائي ليوم الاثنين … تسجيل 1517 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1442 حالة شفاء، و36 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 88 ألف و202 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 68 ألف و970 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1614 حالة.

توزيع الحالات حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 518

الرباط سلا القنيطرة 292

مراكش أسفي 160

بني ملال خنيفرة 132

سوس ماسة 132

فاس مكناس 67

درعة تافيلالت 61

طنجة تطوان الحسيمة 58

الشرق 58

الداخلة وادي الذهب 28

كلميم واد نون 11