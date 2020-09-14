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الرصد الوبائي ليوم الاثنين … تسجيل 1517 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1442 حالة شفاء، و36 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 88 ألف و202 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 68 ألف و970 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1614 حالة.
توزيع الحالات حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 518
الرباط سلا القنيطرة 292
مراكش أسفي 160
بني ملال خنيفرة 132
سوس ماسة 132
فاس مكناس 67
درعة تافيلالت 61
طنجة تطوان الحسيمة 58
الشرق 58
الداخلة وادي الذهب 28
كلميم واد نون 11