حزن واستنفار في مباراة طنجة وبركان

فريق البوغاز يعجز عن الفوز والسكتيوي يتحسر على ضياع نقطتين

عجز اتحاد طنجة عن الفوز بميدانه على نهضة بركان، وتعادل معه بهدف لمثله، بالملعب الكبير بطنجة، مساء أول أمس (الأحد)، لحساب مؤجل الدورة 21 من البطولة الوطنية لكرة القدم.

ودخل لاعبو اتحاد طنجة بأقمصة تضامنية تحمل عبارة “ستظل في قلوبنا”ـ مع صورة للطفل عدنان بوشوف، ضحية جريمة مروعة شهدتها المدينة الأسبوع الماضي، كما أربكت المباراة السلطات التي أشعرت أرباب المقاهي بقرار الإغلاق في السادسة مساء بدل العاشرة.

وتم تعقيم الملعب الكبير بطنجة الذي عاد لاستقبال مباريات الفريق بعد توقف منذ مارس الماضي، علما أنه تم تسجيل أربع حالات للإصابة بفيروس كورونا بالفريق قبل المباراة.

وبهذا التعادل، رفع الفريق الطنجاوي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر، مع ثلاث مباريات مؤجلة أمام الجيش الملكي في 16 شتنبر ورجاء بني ملال في 20 منه، ونهضة الزمامرة في 23 من الشهر نفسه.

وارتقى نهضة بركان إلى المركز الثالث برصيد 41 نقطة، إلى جانب الوداد ومولودية وجدة.

وأبدى طارق السكتيوي، مدرب نهضة بركان، قلقه من ضياع الفوز، وقال”من المؤسف أن تضيع فوزا مستحقا بتلك الطريقة.أحس بالمرارة على ضياع نقطتين. قدمنا مباراة جيدة وكنا الأفضل، لكنني محبط من تلقي هدف التعادل، وكنا نستحق الفوز، رغم أننا واجها فريقا منتعشا بفوزين ويتمتع بتنافسية أكثر منا”.

وأضاف “هذا لم يمنع من القول إننا كنا الأفضل، وكان بإمكاننا العودة بثلاث نقط”.

محمد السعيدي (طنجة)

بنعلي: فريقي متراص

قال بيدرو بنعلي، مدرب اتحاد طنجة، إن فريقه لم يتلق هدية في مباراة نهضة بركان، مضيفا “حققنا تعادلا مستحقا، ونقطة ثمينة جاءت نتيجة مجهود جبار من لاعبي فريقنا الذي أصبح يتوفر على مجموعة متراصة”. وتابع”بدأنا المباراة بصورة جيدة. أهدرنا ثلاث فرص سانحة للتسجيل. ورغم أن الفريق المنافس سجل علينا، لم ننزل أيدينا، وواصلنا بحثنا عن تفادي الهزيمة، وحققنا نقطة من ذهب أمام فريق قوي”.

وأضاف مدرب اتحاد طنجة”فريقنا يلعب برأس عال. أتوفر على 25 لاعبا، التركيبة التي أعتمد عليها لا تنقص من قيمة أي لاعب يغيب، لان لكل مباراة قراءة تقنية خاصة بها. حققنا حصيلة إيجابية، أمام منافسين أقوياء، وفي مباريات جرت في ظروف صعبة”.