فوضى في البطولة النسوية

فرق ممنوعة من قبل السلطات وأخرى ترفض اللعب

علمت «الصباح» أن مباراة رجاء عين حرودة أمام أطلس 05 للفقيه بن صالح، لحساب الجولة 14 من البطولة النسوية، لم تجر في موعدها، رغم أن الفريق الضيف حل في الموعد، رفقة الحكام القادمين من وجدة، إضافة إلى مندوب المباراة.

ولم يحضر الفريق المضيف في الوقت المناسب، وحضر مكانه شخص قال إنه عون سلطة، ولديه تعليمات بعدم إجراء المباراة، دون أن يدلي بوثيقة من السلطات، تؤكد ذلك.

وتعرف الدورة 15 من البطولة السيناريو ذاته في بعض المباريات، المبرمجة أمس (الاثنين)، ويتعلق الأمر بمباراة اتحاد طنجة وآفاق خنيفرة، إذ طالبت جامعة الكرة الفريق الخنيفري بالإدلاء بوثيقة تؤكد منع السلطات له من التنقل، والشيء نفسه بالنسبة إلى مباراة آسا الزاك وفتيات مكناس، الذي طلب منه الإدلاء بوثيقة تؤكد منع تنقله، من قبل السلطات المكناسية.

ويبقى شباب أطلس خنيفرة الفريق الوحيد الذي أدلى بوثيقة تؤكد منع السلطات له، من خوض مباراته أمام بلدية العيون، لحساب الجولة 15، في الوقت الذي تجرى مباراتان، غدا (الأربعاء)، تجمع الأولى بين الجيش الملكي ورجاء عين حرودة، والثانية بين أطلس 05 وأمجاد تارودانت.

وأجريت مباراة واحدة عن الدورة 15، أول أمس (الأحد)، انهزم فيها رجاء أيت إعزا بميدانه أمام التضامن عين عتيق بهدف لصفر، في الوقت الذي أجريت مباراتان فقط عن الدورة 14، انتهت واحدة منهما بالتعادل بهدفين لمثلهما، جمعت بين اتحاد طنجة وعين عتيق، والثانية بفوز أمجاد تارودانت على أسا الزاك بهدف لصفر.

ص. م